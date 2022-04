Stand: 13.04.2022 10:22 Uhr Hoher Krankenstand: Gelbe Tonnen im Emsland bleiben ungeleert

Im Emsland werden vor den Osterfeiertagen keine gelben Tonnen mehr geleert. Wie das Müllunternehmen Remondis mitteilte, fallen Abholtermine am Mittwoch, Gründonnerstag und Karsonnabend aus. Grund sei der hohe Krankenstand. Den Angaben zufolge fehlt bei dem Unternehmen etwa die Hälfte der Belegschaft, unter anderem wegen Corona. Wer möchte, kann Verpackungsmüll den Angaben zufolge ausnahmsweise in gelben Säcken sammeln und diese für die nächste reguläre Tour mit an die Straße stellen.

