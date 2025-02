Stand: 22.02.2025 17:32 Uhr Hochzeitskorso verursacht Auffahrunfall auf A1 bei Osnabrück

Ein Hochzeitskorso ist auf der A1 bei Osnabrück in einen Unfall verwickelt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, ist dabei eine 50-jährige Frau leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war sie nicht angeschnallt. Demnach sei in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Auto mit sieben Insassen auf ein anderes Auto mit fünf Insassen aufgefahren. Nach dem Zusammenstoß waren laut Polizei neun Fahrzeuge an der Unfallstelle, wovon die meisten zur Hochzeitsgesellschaft gehörten. Der Unfall sorgte vor Ort für eine hitzige und aufgeheizte Stimmung, wie es hieß. Die Polizei konnte die Menschen beruhigen und zum Weiterfahren bewegen. Die A1 wurde Richtung Bremen zwischenzeitlich gesperrt.

