Hochzeit und andere Feiern: Viele Verstöße und Anzeigen Stand: 05.04.2021 12:33 Uhr Unerlaubte Kontakte, zu spät draußen: In mehreren niedersächsischen Landkreisen hat die Polizei Dutzende Verstöße gegen Corona-Auflagen festgestellt.

In den Landkreisen Cloppenburg und Vechta wurden von Ostersonntag bis zum Morgen des Ostermontag 58 Bußgeldverfahren eingeleitet, wie die Polizei mitteilte. Dabei ging es um Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen allgemein sowie um die Ausgangsbeschränkungen im Landkreis Cloppenburg. In einer Lagerhalle in Garrel wurde den Angaben zufolge eine Hochzeitsfeier mit 31 Menschen aufgelöst.

Corona-Verstöße und Drogen-Delikte

Im Emsland und in der Grafschaft Bentheim schrieb die Polizei nach eigenen Angaben am Sonnabend und Sonntag 87 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen. Allein 33 Fälle davon betrafen Verletzungen der Ausgangssperre im Landkreis Emsland. Auch in Salzgitter kontrollierte die Polizei in der Nacht zu Montag die Ausgangsbeschränkungen in der Stadt. Dabei wurden neben Verstößen gegen die Corona-Verordnung auch andere Vergehen festgestellt: Zwei Autofahrer waren unter Drogeneinfluss unterwegs, für zwei Autos gab es keinen Versicherungsschutz.

