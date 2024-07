Hochansteckende Vogelgrippe: 1,4 Millionen Tiere in Überwachungszone Stand: 03.07.2024 11:06 Uhr Nach dem Ausbruch einer hochansteckenden Variante der Vogelgrippe in einem Legehennen-Betrieb bei Bad Bentheim hat der Landkreis weitere Schutzmaßnahmen getroffen. Davon sind Hunderte Betriebe betroffen.

Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, wurden eine Schutz- und eine Überwachungszone um den betroffenen Betrieb in der Grafschaft Bentheim eingerichtet. Dort gelten seit heute strenge Regeln. Mehr als 1,4 Millionen Tiere in beiden Zonen dürfen nicht mehr aus den Betrieben geholt und transportiert werden. Betroffen sind Betriebe in der Obergrafschaft, aber auch in den benachbarten Niederlanden. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat der Landkreis Grafschaft Bentheim im Internet veröffentlicht.

Einschränkungen treffen mehr als 300 Betriebe

Die früher als Sperrbezirk bezeichnete Schutzzone greift für die Umgebung in einem Umkreis von drei Kilometern, der Radius der Überwachungszone beträgt zehn Kilometer. In der Schutzzone liegen laut Landkreises 14 Betriebe, die insgesamt rund 230.000 Geflügel oder Vögel halten. In der Überwachungszone befinden sich rund 300 Betriebe mit rund 1,2 Millionen Tieren. Geflügel und andere Vögel müssen nach Angaben des Landkreises in den Bereichen so isoliert gehalten werden, dass sie keinen Kontakt zu wild lebenden Tieren haben. Sie dürfen zudem nur dann getötet werden, wenn es der Landkreis erlaubt.

Schutz- und Überwachungszone in der Grafschaft Bentheim:

Flugzeughalle als Zentrum für Krisenmanagement

In einer Halle in Nordhorn wurde ein sogenanntes Tierseuchen-Logistikzentrum für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim errichtet, das ab heute genutzt werden soll. Die Halle, in der sonst Flugzeuge gelagert werden, soll laut Landkreis als "Dreh- und Angelpunkt für ein effektives Krisenmanagement" fungieren. Unter anderem sollen dort Ausrüstung und Fahrzeuge gereinigt und dekontaminiert werden.

Appell vom Landwirtschaftsministerium

Das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium appelliert an Betriebe, ihre Tiere zu beobachten. Wenn sie etwa eine verminderte Futter- und Wasseraufnahme, vermehrte Todesfälle oder andere klinische Symptome bemerkten, sollten sie sich umgehend beim zuständigen Veterinäramt melden, hieß es. Das Ministerium verweist in dem Zusammenhang auch auf weltweit vermehrt auftretende Nachweise einer Vogelgrippe-Virusvariation bei wildlebenden Säugetieren. Dies könnte darauf hindeuten, "dass sich das Virus besser an Säugetiere anpasst", hieß es.

Vogelgrippe bei Kühen? LAVES untersucht Milchproben

Das Ministerium nimmt zudem Bezug auf die aktuelle Entwicklung in den USA. Dort wurde die Vogelgrippe Ende März erstmals auch bei Milchkühen nachgewiesen. Bestandteile des Vogelgrippevirus H5N1 - einer anderen Variante des nun bei Bad Bentheim aufgetretenen Typs - wurden dort auch in Milch aus Supermärkten gefunden. Entsprechende Überprüfungen laufen auch in Niedersachsen. Das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) hat demnach bisher Tankmilchproben aus 168 Milchviehhaltungen untersucht. Das Virus sei dabei nicht nachgewiesen worden. Aktuell würden Proben aus rund 100 weiteren Betrieben geprüft werden, hieß es.

Mehr als 91.000 Legehennen bereits getötet

Der Ausbruch der Vogelgrippe in dem Betrieb bei Bad Bentheim war am Dienstag bekannt geworden. Es handelt sich laut Landkreis um die hochansteckende Form des Subtyps H7. Dies haben laut Landkreis Untersuchungen des Friedrich-Loeffler-Instituts bestätigt. Der gesamte Bestand des betroffenen Betriebs von rund 91.000 Tieren wurden den Angaben zufolge bereits am Montag getötet. Anschließend wurde mit der Reinigung und Desinfektion des Betriebs begonnen.

