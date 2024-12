Stand: 19.12.2024 12:14 Uhr Osnabrück: Historische Orgel mit 2.600 Pfeifen restauriert

Der Osnabrücker Bischof Dominicus Meier weiht am Freitag die grundlegend restaurierte Orgel in der Kirche St. Johann in Osnabrück ein. In einem Gottesdienst werde das historische Instrument zum ersten Mal wieder gespielt, teilte das Bistum mit. Die ältesten der insgesamt rund 2.600 Pfeifen stammen den Angaben zufolge aus dem 16. Jahrhundert. Bei zahlreichen der rund 800 Orgelpfeifen aus dem 16. und 18. Jahrhundert sei zuvor Bleifraß festgestellt worden, so das Bistum. Um den ursprünglichen Zustand möglichst originalgetreu wiederherzustellen, wurden die historischen Pfeifen gereinigt und nach der Vorlage von 1787 neu arrangiert. Ergänzt wurde der Bestand durch den Einbau neuer Pfeifen. Die Restaurierung kostete nach Angaben der Pfarrei St. Johann rund 1,5 Millionen Euro. Sie wurde demnach über Stiftungen und Spenden finanziert.

