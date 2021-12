Stand: 20.12.2021 11:53 Uhr Hilter: Vier junge Menschen bei Unfall verletzt

In der Nacht zu Montag hat sich in Hilter am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam ein 20 Jahre alter Mann aus Georgsmarienhütte mit seinem Auto nach links von der Straße ab und durchbrach einen Holzzaun. Ein Element des Zauns durchschlug die Windschutzscheibe des Wagens und verfehlte den Mann um wenige Zentimeter, wie die Polizei meldete. Der Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Zwei 19-jährige Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Alle vier konnten sich allein aus dem Fahrzeug befreien. Ein Notarzt versorgte die Verletzten, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war.

VIDEO: Vier Verletzte nach Unfall im Landkreis Osnabrück (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.12.2021 | 13:30 Uhr