Hilter: Landkreis stellt Strafanzeige gegen Heimbetreiberin

Nach Vorwürfen, dass es in zwei Heimen für Kinder und Jugendliche in Bissendorf und Hilter massive Missstände gegeben haben soll, hat das Jugendamt des Landkreises Osnabrück jetzt Strafanzeige gegen die Betreiberin gestellt. Das bestätigte ein Sprecher auf Anfrage des NDR in Niedersachsen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits wegen des Verdachts der Kindeswohlgefährdung. Kinder und Jugendliche sollen in der Einrichtung unzureichend versorgt worden sein. Das Landesjugendamt hatte die Einrichtungen im Juli geschlossen.

