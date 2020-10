Stand: 08.10.2020 09:43 Uhr Hilter: 34-Jährige erleidet bei Unfall schwere Verletzungen

Eine 34-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall im Landkreis Osnabrück am Mittwochabend schwer verletzt worden. Laut Polizei verlor sie bei Hilter auf nasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

