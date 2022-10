Herbstferien: Stadtwerke Osnabrück starten Bus-Notfahrplan Stand: 13.10.2022 16:31 Uhr Die Stadtwerke Osnabrück reaktivieren in den Herbstferien den Bus-Notfahrplan. Ab Samstag, den 15. Oktober, wechseln die fünf MetroBus-Linien montags bis samstags wieder auf den 20-Minuten-Takt.

Die Umstellung im Stadtgebiet gilt zunächst bis zum Ende der Herbstferien am 31. Oktober. "Uns ist bewusst, dass die derzeitige Situation mit mehreren Fahrtausfällen am Tag sehr unbefriedigend ist - sowohl für unsere Fahrgäste als auch für unsere Fahrerinnen und Fahrer", so Stadtwerke-Verkehrsbetriebsleiter André Kränzke. Der sogenannte Notfahrplan habe sich bereits in den Sommerferien bewährt und für mehr Verlässlichkeit gesorgt. "Da die leistungsstarken MetroBus-Linien in den Herbstferien nicht für den unterstützenden Schülerverkehr benötigt werden, können wir für diese zwei Wochen wieder auf den 20-Minuten-Takt wechseln", so Kränzke.

Fahrpläne für die Herbstferien im Internet

Nach Angaben der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück waren angesichts der weiterhin angespannten Personallage und dem Fachkräftemangel im gesamten VOS-Gebiet bereits in den drei Wochen vor den Herbstferien einzelne Fahrten außerhalb der Spitzenzeiten aktiv gestrichen worden. Dies habe der Leitstelle die Möglichkeit gegeben, insbesondere kurzfristigen Ausfälle durch Krankmeldungen oder Verkehrsstörungen besser zu verteilen. Alle Fahrpläne für die Herbstferien sind auf der Internetseite der Verkehrsgemeinschaft als Download verfügbar.

