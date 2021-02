Stand: 19.02.2021 09:22 Uhr Helmholtz-Zentrum sucht Freiwillige für Corona-Studie

Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung setzt seine Corona-Antikörper-Studie im Landkreis Osnabrück fort. Nach Angaben der Stadt soll erforscht werden, wie viele Menschen sich inzwischen mit dem Virus infiziert haben und ob sie immun sind. Um das zu testen, lädt das Helmholtz-Zentrum in diesen Tagen erneut 6.000 Freiwillige ein, an der Studie teilzunehmen - und zwar in Ankum, Bad Essen, Bippen, der Stadt Osnabrück und anderen Kommunen. Bereits im vergangenen Herbst testete das Helmholtz-Zentrum knapp 3.000 Menschen aus Stadt und Landkreis Osnabrück. Die Region Osnabrück ist Teil einer deutschlandweiten Studie. Stadt und Landkreis Osnabrück erhoffen sich von der regionalen Studie Informationen, die helfen, die Pandemie erfolgreich zu bekämpfen.

