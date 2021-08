Stand: 18.08.2021 12:05 Uhr Heimlich beim Sex gefilmt - Mann in Osnabrück verurteilt

Das Landgericht Osnabrück hat einen 30-Jährigen verurteilt, der beim Sex heimlich Filmaufnahmen gemacht hatte. In dem Berufungsverfahren wurde eine auf Bewährung ausgesetzte Haftstrafe verworfen. Der Mann soll 90 Tagessätze à 20 Euro zahlen. Damit verdoppelte der Richter die Forderung der Verteidigung. Der 30-jährige Oldenburger hatte, als er noch in Osnabrück wohnte, Sex mit wechselnden Partnerinnen und dies mit versteckten Kameras gefilmt. In dem Prozess ging es um neun Fälle. Er hat bereits Schmerzensgeld an mehrere Frauen gezahlt.

