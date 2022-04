Stand: 21.04.2022 17:59 Uhr Hausbesitzer stößt bei Renovierung auf Flakgranate

Bei Renovierungsarbeiten und dem Abbruch einer Kellertreppe haben Hauseigentümer in Belm (Landkreis Osnabrück) eine Flakgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Nachdem der Kampfmittelbeseitigungsdienst am Donnerstag zu dem Haus in Belm gerufen wurde, wurde die 8,8-Zentimeter-Granate auf einem Acker mit 300 Meter Sicherheitsradius gesprengt, wie die Polizei mitteilte. Rund 30 Bewohnerinnen und Bewohner benachbarter Häuser mussten dazu vorübergehend ihre Häuser verlassen.

