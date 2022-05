Stand: 29.05.2022 11:36 Uhr Haus in Rieste abgebrannt - Bewohner können sich retten

In Rieste im Landkreis Osnabrück ist am Sonnabend ein Einfamilienhaus bei einem Feuer zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner am Morgen Rauch in dem freistehenden Haus in einer Ferienhaussiedlung entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Freiwilligen Feuerwehren aus Rieste, Alfhausen und Ankum am Einsatzort ankamen, stand das Haus in Vollbrand, die Bewohnenden samt ihrer Katze hatten sich zuvor unverletzt ins Freie gerettet. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte das völlig zerstörte und unbewohnbare Haus. Der Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

