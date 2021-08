Stand: 17.08.2021 16:33 Uhr Hass-Mails an Arzt aus Wallenhorst: Fünf Verdächtige

Im Fall von Hass-Mails an einen Arzt aus Wallenhorst hat die Polizei Osnabrück nach eigenen Angaben mittlerweile fünf Tatverdächtige ermittelt. In einem Fall geht es demnach um Volksverhetzung, in drei Fällen um Bedrohung und in einem weiteren Fall um Beleidigung. Der Hausarzt hatte angekündigt, er wolle keine Patientinnen und Patienten mehr behandeln, die eine Corona-Impfung verweigern. Er wolle damit sein Personal und seine anderen Patientinnen und Patienten schützen. Daraufhin hatte er unter anderem Morddrohungen erhalten. Insgesamt wird nach Polizeiangaben in mehr als 40 Fällen ermittelt. Die bisher bekannten Verdächtigen kommen aus dem gesamten Bundesgebiet.

