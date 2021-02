Stand: 18.02.2021 08:36 Uhr Haselünne: Weiter Widerstand gegen Abriss von NS-Schule

Kurz vor dem Abriss einer ehemaligen NS-Schule hält in Haselünne (Landkreis Emsland) der Widerstand dagegen weiter an. Am Mittwochabend beteiligten sich rund 70 Personen an einer Online-Konferenz für den Erhalt des historischen Gebäudes als Dokumentationsort. Fachreferenten kritisierten den Landkreis Emsland, der am Beschluss des Kreistages zum Abriss festhalten will. Das Gebäude beim Haselünner Kreisgymnasium wurde von den Nationalsozialisten als Erziehungsanstalt genutzt - es war die einzige dieser Art in Niedersachsen.

VIDEO: Abrisspläne: Was wird aus der ehemaligen Napola Emsland? (4 Min)

