Stand: 19.01.2021 13:35 Uhr Haselünne: Landkreis hält an Abriss von NS-Altbau fest

Der Landkreis Emsland will an dem umstrittenen Abriss eines Altbaus in Haselünne festhalten - und dafür 350.000 Euro im Haushalt einplanen. Das hat der Kreistag am Montagabend mehrheitlich unterstützt. Der Altbau ist Teil des Haselünner Kreisgymnasiums. Zur NS Zeit wurde das Gebäude von den Nazis als Eliteschule genutzt. Abrissgegner wollen das Gebäude als Erinnerungsort und NS-Mahnmal erhalten.

