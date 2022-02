Stand: 20.02.2022 11:18 Uhr Haselünne: Einbrecher entwenden Bargeld aus Taxi-Betrieb

Beim Einbruch in ein Taxi-Unternehmen in Haselünne (Landkreis Emsland) haben die Täter einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei brachen die Unbekannten eine Seitentür gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Sie durchsuchten die Räume und nahmen Bargeld und einen Tresor mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer (05961) 95 87 00 zu melden.

