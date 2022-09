Stand: 03.09.2022 08:59 Uhr Haselünne: 89-Jähriger stirbt nach Unfall

In Haselünne im Emsland ist ein 89-jähriger Autofahrer am Freitag nach einem Unfall gestorben. Laut Polizei waren am späten Vormittag die Wagen des 89-Jährigen und eines 71-Jährigen zusammengestoßen. Der 89-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann erlag noch am Freitagabend seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus in Osnabrück. Seine 84-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Der 71-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

