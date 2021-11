Stand: 29.11.2021 07:34 Uhr Haren: Vier Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Bei einem schweren Unfall sind im Emsland am Sonntagabend vier Menschen verletzt worden - einige von ihnen schwer. Laut Polizei waren auf einer Kreuzung der B408 in Haren-Erika zwei Autos zusammengestoßen. Ein Pkw prallte gegen eine Leitplanke. Beide Insassen wurden schwer verletzt. In dem anderen Fahrzeug saßen ein Mann und ein Kind. Auch sie wurden verletzt. Ein Rettungshubschrauber konnte wegen schlechten Wetters nicht eingesetzt werden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ich noch nicht geklärt.

