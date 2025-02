Stand: 18.02.2025 12:01 Uhr Haren: Transporter rollt in Hafen und rammt Binnenschiff

In Haren (Landkreis Emsland) ist am Montagmorgen ein fahrerloser Transporter in das Hafenbecken gerollt und dort gegen ein Binnenschiff geprallt. Der Pritschenwagen versank laut Polizei im Wasser, so dass nur noch Teile des Dachs zu sehen waren. Das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr brauchten rund zwei Stunden bis das Fahrzeug geborgen war. Verletzt wurde niemand. Die Polizei spricht von einem Betriebsunfall. Der Transporter stand offenbar auf dem Firmengelände einer Schiffsmotoren - und Reparaturwerkstatt. Warum das Fahrzeug ins Rollen kam ist unklar.

VIDEO: Haren: Transporter stürzt in Hafenbecken (1 Min)

