Stand: 16.01.2023 09:15 Uhr Haren: Polizei stoppt 21-Jährigen mit 3,4 Promille am Steuer

Polizisten haben am Wochenende im Landkreis Emsland einen 21 Jahre alten Mann stark alkoholisiert am Steuer eines Pkw erwischt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,44 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Samstag gegen 22.05 Uhr aus Richtung Lidloh kommend in Haren Richtung B408 unterwegs. Auf seiner Fahrt sei der Mann in den Gegenverkehr geraten. Der Fahrer eines entgegenkommenden Fahrzeugs verhinderte mit einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß knapp. Der 21-Jährige setzte die Fahrt trotz eines defekten Vorderreifens fort, bis Ermittler ihn nach mehreren Zeugenhinweise stoppten.

