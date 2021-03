Stand: 05.03.2021 12:18 Uhr Haren: Lastwagen landet in Süd-Nord-Kanal

Ein unbeladener Lastwagen ist am Freitagmorgen im emsländischen Haren in den Süd-Nord-Kanal gestürzt. Die Ursache ist noch unklar, der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war mit seinem Laster gegen 6 Uhr in Richtung Schöninghsdorf unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Gespann verlor und in den Kanal fuhr. Der 65-Jährige konnte sich auf der Ladefläche in Sicherheit bringen und wurde von der Feuerwehr gerettet. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Weststraße bis zum Mittag gesperrt.

VIDEO: Haren: Lkw stürzt in Kanal (1 Min)

