Stand: 05.06.2022 13:53 Uhr Haren: Haus bei Brand zerstört - 200.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Haren im Landkreis Emsland ist am Sonntagmorgen ein Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Der Besitzer sei im Garten gewesen, als das Feuer im Kinderzimmer im Obergeschoss ausbrach. Durch starken Rauch wurde das gesamte Obergeschoss beschädigt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.06.2022 | 10:00 Uhr