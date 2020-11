Stand: 27.11.2020 08:59 Uhr Haren: Ferienhaus brennt komplett aus

Im Ferienzentrum Schloss Dankern in Haren (Landkreis Emsland) ist am Freitagmorgen ein Ferienhaus in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 4.30 Uhr aus. Das Gebäude brannte komplett aus. Die Ursache für den Brand und die Schadenshöhe sind noch unklar. Verletzt wurde niemand.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.11.2020 | 08:30 Uhr