Stand: 10.04.2023 10:04 Uhr Haren: Autofahrer rammt Fußgänger und fährt einfach weiter

In Haren im Emsland hat ein Unbekannter mit seinem Auto einen Fußgänger erfasst und ist danach geflüchtet. Laut Polizei lief der 30 Jahre alte Fußgänger am frühen Sonntagabend zusammen mit zwei weiteren Menschen im Stadtteil Emmeln am linken Fahrbahnrand einer der Nelkenstraße entlang, als der Wagen ihn anfuhr. Der 30-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Sie bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05932) 721 00 bei der Polizei in Haren zu melden.

