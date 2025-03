Stand: 13.03.2025 14:28 Uhr Handy-Alarm und Sirenen: Warntag im Emsland beendet

Im Emsland hat am Donnerstag erstmals ein kreisweiter Warntag stattgefunden. Eine Kreissprecherin zeigte sich nach dem Ende der Übung grundsätzlich zufrieden. Eine der neuen 238 Sirenen hatte den Angaben zufolge beim Probealarm um elf Uhr nicht funktioniert. Die Sirene sei in Meppen installiert, so die Sprecherin. Neben Sirenen sollten Warnmeldungen über die Warn-App NINA an Smartphones verschickt werden. Die Übung war demnach gegen 11.45 Uhr beendet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.03.2025 | 06:30 Uhr