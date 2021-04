Stand: 26.04.2021 11:45 Uhr Handwerker schauen wieder optimistischer in die Zukunft

Die rund 11.000 Handwerksbetriebe in der Region haben durch die Corona-Krise bislang nur leichte Einbußen erlitten und blicken grundsätzlich wieder optimistischer in die Zukunft. Das geht aus der Frühjahrsumfrage der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland Grafschaft Bentheim hervor. Demnach verschlechterte sich die Stimmung in den Betrieben insgesamt im Vergleich zum Herbst nur leicht. Allerdings waren manche Branchen stärker betroffen als andere: Bei Dienstleistern wie etwa Friseuren und Kosmetikern verzeichneten zwei Drittel schlechtere Geschäfte. Und auch bei Bäckern, Konditoren und Fleischern gingen die Aufträge deutlich zurück - und zwar um rund 40 Prozent. Gut geht es dagegen weiterhin der Baubranche.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.04.2021 | 13:30 Uhr