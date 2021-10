Stand: 29.10.2021 13:14 Uhr Halloween in Meppen: Ein Vorgarten wird zur Geisterbahn

Wer den Garten von Familie Lauinger betritt, den mag es schaudern. Seit Jahren sorgen die Meppener in der Nachbarschaft für Grusel und Schrecken. "Wir haben viele Attraktionen", sagt der 41-jährige Matthias Lauinger. Ein Skelett in einer Badewanne, ein Friedhof, ein Piratenschiff, eine Zombie-Box, eine Horrorklinik, gar ein Chemie-Unfall. Die Idee sei ihnen vor 14 Jahren zufällig gekommen. Eigentlich wollten sie nur eine Party feiern, erinnert sich Renate Lauinger. Die fiel aber auf den 31. Oktober - den Tag, an dem Halloween gefeiert wird, das traditionelle US-Süßigkeiten-Grusel-Fest. Im vergangenen Jahr seien rund 3.000 Besucherinnen und Besucher zum "HalloweenHausMeppen" gekommen. Eintritt nimmt die Familie nicht.

