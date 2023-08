Halle in Flammen: Mehrere Millionen Euro Schaden bei Brand in Papenburg Stand: 09.08.2023 08:05 Uhr In Papenburg im Stadtteil Aschendorf (Landkreis Emsland) ist in der Nacht zu Mittwoch eine Gewerbehalle abgebrannt. Die Schadenshöhe liegt im Millionenbereich. Mehr als 150 Kräfte waren im Einsatz.

Die Einsatzkräfte waren am Dienstag gegen 22.30 Uhr zu dem Feuer im Stadtteil Aschendorf gerufen worden. Eine Lagerhalle, die drei Firmen nutzten, war in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich der Feuerwehr zufolge immer weiter in der Halle aus und zerstörten diese schließlich vollständig. Dort gelagerte Gasflaschen sollen explodiert sein. Die Retter, die mit 159 Kräften und 20 Fahrzeugen im Einsatz waren, verhinderten schließlich ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Häuser. Die Löscharbeiten laufen am Morgen noch.

Reisebusse, Landmaschinen und Boot verbrannt

In dem Gebäude waren drei Reisebusse, Autos, Motorräder, Landmaschinen und ein Boot untergestellt. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Schaden auf mehrere Millionen Euro. Die Brandursache sei unklar.

