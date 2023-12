Stand: 15.12.2023 09:08 Uhr Halbe Million Euro Beute: Mutmaßliche Räuberbande vor Gericht

Vor dem Landgericht Osnabrück müssen sich seit Freitag drei Männer wegen des Vorwurfs des Bandendiebstahls verantworten. Sie sollen mehrere Einbrüche verübt haben - unter anderem im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Die zwei 26-Jährigen und der 33-Jährige sollen sich im März zusammengetan haben, vor allem, um in Geschäfte für Landwirtschaftsbedarf einzubrechen und dort Geräte und Waren zu stehlen. Laut Staatsanwaltschaft Osnabrück erbeuteten sie Gegenstände im Wert von einer halben Million Euro. Nach der letzten vorgeworfenen Tat im Sommer diesen Jahres sollen die Männer außerdem bei einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei einen Kanister mit Pflanzenschutzmitteln auf den Streifenwagen geworfen haben. Daher wird ihnen auch versuchte Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Insgesamt werden den drei Angeklagten zwölf Fälle zur Last gelegt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min