Stand: 27.11.2021 09:57 Uhr Hagen: Lastwagen überrollt 26-Jährigen

In Hagen (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht zu Sonnabend ein 26-Jähriger von einem Lastwagen überfahren worden. Nach Angaben der Polizei starb der Mann noch am Unfallort. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er auf der Straße gelegen haben. Der genaue Unfallhergang müsse noch ermittelt werden, hieß es. Der 52-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Neben den Rettungskräften waren auch drei Notfallseelsorger im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.11.2021 | 10:00 Uhr