Stand: 10.07.2023 08:11 Uhr Haften Auto-Hersteller für manipulierte Motoren in anderen Wagen?

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe beschäftigt sich heute mit einer weiteren Frage zum Schadenersatz in der Diesel-Affäre. Die Richterinnen und Richter müssen klären, ob Auto-Hersteller auch dann haften, wenn einer ihrer manipulierten Motoren im Wagen eines anderen Produzenten verbaut wurde. Der Kläger hatte 2019 einen gebrauchten Porsche gekauft, in dem ein Audi-Motor mit verbotener Abschalteinrichtung verbaut war. Das Kraftfahrt-Bundesamt hatte das Auto bereits zurückgerufen und ein Software-Update genehmigt. Strittig ist allerdings, ob das Update vor dem Kauf aufgespielt wurde. Der Autokäufer verklagte Audi auf Schadenersatz und bekam in erster Instanz vor dem Landgericht Osnabrück Recht. In zweiter Instanz, vor dem Oberlandesgericht Oldenburg, scheiterte der Kläger aber. Ob heute ein Urteil fällt, ist unklar.

