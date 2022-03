Haftbefehl gegen Lastwagenfahrer nach tödlichem Unfall Stand: 24.03.2022 17:58 Uhr Nach einem tödlichen Unfall mit einem Radfahrer in Osnabrück ist ein Lastwagenfahrer am Donnerstag in Untersuchungshaft gekommen.

Zur Sicherung der Hauptverhandlung habe der zuständige Richter einen Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück sollten nun zügig vorangetrieben werden, sodass innerhalb der nächsten sieben Tage eine Antragsschrift im beschleunigten Verfahren vorgelegt werden könne, hieß es.

Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl

Ein 62 Jahre Radfahrer aus Wallenhorst war am Mittwochmorgen in Osnabrück von dem 43-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland tödlich verletzt worden, als er mit seinem Lastzug nach rechts abbog und ihn dabei übersehen hatte. Der Radfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

