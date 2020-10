Haft für Windkraft-Unternehmer - Hauptverfahren folgt noch Stand: 14.10.2020 21:32 Uhr Ein emsländischer Unternehmer, der Windkraft-Investoren um Millionen betrogen haben soll, ist nun erst einmal wegen zweier kleinerer Delikte verurteilt worden.

Das Amtsgericht Meppen hat am Mittwoch eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten gegen den 30-Jährigen verhängt. Das Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass er 2019 in zwei Fällen Verträge mit einem Makler, einem Notar und einem Unternehmen abgeschlossen hatte, ohne die Absicht zu haben, die Kosten zu begleichen.

Gebühren und Honorar nicht gezahlt

In einem Fall ging es um ein Grundstücksgeschäft im Landkreis Rotenburg. Die Firma des Verurteilten blieb Makler- und Notargebühren schuldig. In einem anderen Fall zahlte sie einem Düsseldorfer Unternehmen nicht das vereinbarte Erfolgshonorar. Laut Staatsanwaltschaft entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von rund 600.000 Euro. Die Verteidigung kündigte Rechtsmittel gegen die Entscheidung an. Der 30-Jährige hatte die Vorwürfe vor Gericht zurückgewiesen: Das Grundstücksgeschäft sei nicht zustande gekommen. Die Rechnung der Düsseldorfer Firma sollte ihm zufolge beglichen werden, aber dann sei er festgenommen worden. Er sitzt seit April in Untersuchungshaft.

Hauptverfahren startet voraussichtlich noch in diesem Jahr

Das Verfahren ist Teil eines größeren Ermittlungskomplexes gegen den Angeklagten und weitere Beschuldigte. Von seinem Geschäftssitz in Haselünne aus soll der Mann internationalen Energiekonzernen ausgedachte Windparks verkauft und sie um mehr als zehn Millionen Euro betrogen haben. In dem Betrugskomplex geht es unter anderem auch um gefälschte Unterschriften und vorgetäuschte Grundstückskäufe. Auch der Finanzchef und Familienmitglieder des 30-Jährigen sollen in die Betrugsgeschäfte verwickelt gewesen sein. Das Hauptverfahren am Landgericht Osnabrück soll laut Staatsanwaltschaft noch in diesem Jahr eröffnet werden.

