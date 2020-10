Stand: 09.10.2020 11:41 Uhr Gymnasium in Osnabrück geräumt - Polizei gibt Entwarnung

Ein Hinweis auf eine mögliche Bedrohungslage hat am Gymnasium Ursulaschule in Osnabrück am Freitag kurz vor Schulstart kurzzeitig Wirbel ausgelöst. Nach einem etwa anderthalbstündigen Einsatz gab die Polizei Entwarnung. Für eine tatsächliche Gefährdung gebe es keine Anhaltspunkte, teilte die Polizei via Twitter mit. Alle Sperrungen würden aufgehoben. Am Freitagmorgen war die Schule nach einem nicht näher konkretisierten Hinweis auf eine "Bedrohungslage" von der Polizei geräumt worden. Der Unterrichtstag für die etwa 1.100 Schülern wurde abgesagt. Um was für eine Lage es sich handelte und wie sie die Schule erreichte, ist weiter unklar. "Wir wollen die Ermittlungen nicht gefährden", sagte eine Polizeisprecherin.

