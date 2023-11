Stand: 29.11.2023 12:15 Uhr Gut Altenkamp in Aschendorf sucht Kunstwerke aus Privatbesitz

Das Ausstellungszentrum Gut Altenkamp in Aschendorf (Landkreis Emsland) sucht derzeit Kunstschätze aus dem Emsland, die in Privathand sind. In der ersten Jahreshälfte 2024 plant das Gut eine Schau mit Bildern aus der Zeit zwischen 1866 und 1970. "Wir gehen davon aus, dass sich einige regionale Kunstschätze im Privatbesitz befinden“, sagt Marco Malorny vom zuständigen Fachbereich der Stadt Papenburg. Werke, die bislang in Wohnzimmern hängen, will die Schau öffentlich zeigen. Sie trägt den Titel: "Kunst im Emsland - Eine Spurensuche“. Wer Kunstwerke aus dem Emsland besitzt und beisteuern möchte, kann sich beim Ausstellungszentrum unter der Telefonnummer (04961) 82 53 88 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min