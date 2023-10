Stand: 07.10.2023 10:45 Uhr Gruppe schlägt 19-Jährigen und raubt ihn aus

Die Polizei in Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim sucht nach einem Raub in der Nacht zu Samstag Zeugen. Demnach war ein 19-Jähriger gegen 1.25 Uhr unterhalb der Bentheimer Straße direkt am Nordhorn-Almelo-Kanal unterwegs, als ihm etwa 12 junge Männer auf Fahrrädern und E-Scootern entgegenkamen. Mehrere Personen aus dieser Gruppe hätten ihn angesprochen, ihm ins Gesicht geschlagen und seine Geldbörse sowie eine Halskette entwendet. Der 19-Jährige wurde dabei nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Anschließend flüchtete die Gruppe am Kanal entlang in Richtung Gildehauser Weg. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 entgegen.

