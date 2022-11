Stand: 11.11.2022 13:05 Uhr Grünkohlmahlzeit Osnabrück ab jetzt auch mit Frauen

An der Osnabrücker Grünkohlmahlzeit durften bislang nur Männer teilnehmen. In den vergangenen Jahren wurde das immer wieder kritisiert. Denn die Veranstaltung gilt als wichtiges Netzwerktreffen - mit vielen Gästen aus Politik und Wirtschaft. Nun hat der Verkehrsverein Osnabrück entschieden, dass künftig auch Frauen dabei sein dürfen. Mittlerweile gibt es laut Verkehrsverein schon drei Austritte, so der Geschäftsführer Rüdiger Kuhlmann. Auf der anderen Seite hätten zwei Frauen einen Mitgliedsantrag abgegeben. Laut Landrätin Anna Kebschull (Grüne) will man den Verkehrsverein Osnabrück öffnen und so den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Von Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) heißt es, die Tradition gehe so mit der Zeit und werde weiter persönliche Kontakte fördern.

