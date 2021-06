Stand: 18.06.2021 08:57 Uhr Grüner Wasserstoff für Landwirtschaft: Land fördert Projekt

Im Emsland soll getestet werden, wie grüner Wasserstoff in der Landwirtschaft genutzt werden kann. Ein entsprechendes Pilotprojekt in Haren wird vom Land mit acht Millionen Euro gefördert. Von der Produktion bis zum praktischen Einsatz des Wasserstoffs soll alles dicht beieinander liegen: Ein Bürgerwindpark erzeugt den Strom für die Wasserstoffproduktion, in einem Energieladepark kann dann getankt werden. Landwirte, die am Bürgerwindpark beteiligt sind, sollen in dem Pilotprojekt mit Wasserstoff betriebene Traktoren testen - so der Plan. Das Modellprojekt soll zeigen, wie im Agrarland Niedersachsen auch in ländlichen Regionen Wasserstoffwirtschaft und damit eine emissionsärmere Landwirtschaft möglich ist.

