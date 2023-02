Stand: 15.02.2023 07:59 Uhr Großrazzia: Mutmaßliche Fahrraddiebe geschnappt

Die Polizei im Emsland und die Staatsanwaltschaft Osnabrück haben eine Fahrrad-Diebstahlserie aufgeklärt. Bei einer Großrazzia in Nordrhein-Westfalen wurden am Dienstag sechs Menschen festgenommen - zwei von ihnen wurden in der Nacht auf frischer Tat ertappt. Der Gruppe werden insgesamt 150 Diebstähle vorgeworfen. Sie sollen Pedelecs und hochwertige Fahrräder aus teils verschlossenen Garagen und Gartenhäusern gestohlen haben - allein 58 Taten seien im Emsland verübt worden. Gegen fünf Beschuldigte hat das Amtsgericht Osnabrück Haftbefehl erlassen. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sollen sich die Beschuldigten illegal in Deutschland aufgehalten haben und nur ins Land gereist sein, um hier Straftaten zu begehen.

