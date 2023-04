Stand: 07.04.2023 11:09 Uhr Großkontrolle auf der A30: Jeder Achte unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat am Donnerstag an der A30 bei Bissendorf (Landkreis Osnabrück) eine Kontrollstelle eingerichtet - und zahlreiche Verstöße festgestellt. Unter anderem habe jeder achte Autofahrer "unter dem Einfluss berauschender Mittel" gestanden, so ein Sprecher. Insgesamt erwischten die Beamten zwölf Fahrerinnen und Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Zudem seien im Rahmen der achtstündigen Kontrolle vier Haftbefehle vollstreckt worden, sagte der Sprecher. Die Beamtinnen und Beamten waren von 17 bis 1 Uhr im Einsatz und überprüften 97 Fahrzeuge und 196 Personen. Insgesamt leiteten sie acht Strafverfahren ein: fünf davon wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, eines wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, zwei wegen Fahrens ohne Führerschein. Hinzu kommen laut Sprecher 16 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten.

Jederzeit zum Nachhören 9 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 9 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.04.2023 | 10:00 Uhr