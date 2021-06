Großfeuer in Papenburg: 250 Feuerwehrleute löschen Brand Stand: 23.06.2021 20:15 Uhr Um 5.35 Uhr am Mittwochmorgen ging ein Notruf bei der Feuerwehr in Papenburg ein: Brand auf einem Recyclinghof. Die Löscharbeiten dauerten bis 18.45 Uhr.

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Mittwoch Recyclingkunststoffe in einer Lagerhalle des Betriebs in Brand geraten. Anwohner wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Fachkräfte eines Gefahrgutzuges nahmen Messungen vor, auch vor mehreren Papenburger Schulen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Es habe aber keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

250 Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz waren die Stadtfeuerwehr aus Papenburg, die Werkfeuerwehr der Meyer-Werft und die Wehren mehrerer umliegender Gemeinden - teilweise mit schwerem Gerät und unter Atemschutz. Insgesamt waren etwa 250 Einsatzkräfte vor Ort. Rund 130 Kubikmeter Abfälle wurden mit einem Radlader aus der Halle gezogen und im Freien gelöscht. Das Löschwasser wurde aufgefangen, damit es nicht in den Hafen läuft. Da es zahlreiche Glutnester gab, dauerten die Löscharbeiten bis in den Abend. Der entstandene Schaden ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

