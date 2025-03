Stand: 20.03.2025 15:28 Uhr Großer Polizeieinsatz in Badbergen: Diesel-Diebe auf der Flucht

Die Polizei hat am späten Mittwochabend und in der Nacht bei Badbergen (Landkreis Osnabrück) mit einem Großaufgebot nach zwei mutmaßlichen Diesel-Dieben gefahndet. Laut einer Polizeisprecherin habe eine Wildkamera bei einer Baustelle von Windkraftanlagen zwei Männer gefilmt, die von einem Bagger Diesel in Kanister abließen. Die daraufhin verständigte Polizei suchte mit etlichen Einsatzkräften, Hunden und einem Hubschrauber nach den mutmaßlichen Tätern. Dabei konnte ein versteckt abgestelltes Auto gefunden werden. Aus dem Kofferraum drang nach Angaben der Ermittler starker Dieselgeruch. Ein Tatverdächtiger sei vorläufig festgenommen worden. Der zweite Tatverdächtige und die Kanister würden noch gesucht werden, so die Polizeisprecherin weiter.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.03.2025 | 08:30 Uhr