Großeinsatz in Osnabrück: Polizei sperrt Bereich um Schule ab Stand: 28.09.2023 12:30 Uhr In Osnabrück läuft ein größerer Polizeieinsatz in der Oberschule Sonnenhügel. Die Polizei hat die Knollstraße weiträumig abgesperrt. In der Lerchenstraße ist ein Anlaufpunkt für Eltern eingerichtet.

Nach NDR Informationen hat ein SEK-Team die Schule betreten. Um 9.45 Uhr soll ein Hinweis auf eine verdächtige Person auf dem Schulhof bei der Polizei Osnabrück eingegangen sein. Ein Großaufgebot an Kräften fuhr zum Einsatzort. Die Polizei rief Passanten auf den Social-Media-Plattformen X und Facebook dazu auf, die Knollstraße zu verlassen. Bürgerinnen und Bürger sollten in ihren Wohnungen bleiben. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Verletzten. Eltern von Schülerinnen und Schülern der Oberschule können sich auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Lerchenstraße einfinden.

