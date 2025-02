Stand: 23.02.2025 11:35 Uhr Großeinsatz für Feuerwehr: Rinder sterben bei Brand in Lorup

Bei einem Stallbrand in Lorup (Landkreis Emsland) am Samstagabend sind laut Polizei 18 Rinder gestorben, 27 wurden gerettet. Das Feuer sei aus ungeklärter Ursache ausgebrochen. In der Scheune, die den Angaben zufolge vollständig niederbrannte, waren auch etwa 100 Strohballen sowie Maschinen gelagert - die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Flammen zu löschen.

