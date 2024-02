Stand: 07.02.2024 09:10 Uhr Großeinsatz der Feuerwehr: Lagerhalle in Lingen steht in Flammen

In einer Lagerhalle in Lingen (Landkreis Emsland) ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. In der Halle waren laut Polizei unter anderem Strohballen gelagert und Fahrzeuge abgestellt. Ein Bewohner des angrenzenden Hauses wollte den Angaben zufolge ein Fahrzeug noch aus der Halle fahren und verbrannte sich dabei leicht an der Hand. Die Löscharbeiten seien inzwischen abgeschlossen, hieß es. Rund 40 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Der Schaden wird derzeit auf 130.000 Euro geschätzt.

VIDEO: Lingen: Strohlager fängt Feuer - ein Mann wird verletzt (1 Min)

