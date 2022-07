Großeinsatz: Polizei geht mit Razzien gegen Schleuser vor Stand: 05.07.2022 10:20 Uhr Großeinsatz der Polizei in Osnabrück gegen eine Schleuserbande: Schwer bewaffnete und vermummte Fahnder haben am Morgen ein Mehrfamilienhaus gestürmt. Beamte nahmen einen Verdächtigen fest.

Laut Polizei seien Hunderte Ermittler im Einsatz. "Die heutige Aktion ist im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erfolgt. Die Durchsuchungen und Festnahmen sind im Bereich der Schleusungskriminalität zu verorten", sagte ein Sprecher der Polizei Osnabrück. Man habe in der Stadt eine Stabs- und Koordinierungsstelle eingerichtet. "Für die Polizei in Osnabrück ist es heute Morgen einer der größten Einsätze in ihrer Geschichte." Osnabrück sei die Schaltstelle des internationalen Schleusernetzwerks, die Migranten illegal von Frankreich über den Ärmelkanal nach Großbritannien gebracht haben sollen.

Osnabrück koordiniert internationale Aktion

Es handele sich bei dem Schlag gegen die Bande um eine internationale Aktion, so der Sprecher. Demnach gehen Ermittler auch in Lotte, Wallenhorst (Landkreis Osnabrück), Bremen und Stuttgart gegen die Schleuser vor. Weitere Razzien sollen in Frankreich, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden erfolgen. Es habe weitere Festnahmen gegeben. "Die genaue Zahl können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht präsentieren", so der Polizeisprecher. Am Mittag wollen die Ermittler auf einer Pressekonferenz Details bekannt geben.

