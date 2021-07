Großbrand zerstört Scheune auf Bauernhof in Scholen Stand: 31.07.2021 13:39 Uhr In dem brennenden Gebäude waren Stroh und landwirtschaftliches Gerät gelagert. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindern.

Die Scheune eines landwirtschaftlichen Hofs in Scholen (Landkreis Diepholz) war in der Nacht zu Sonnabend in Brand geraten. Zeugen alarmierten gegen 2.30 Uhr die Einsatzkräfte. Wie die Polizei mitteilte, griffen die Flammen auf weitere Gebäudeteile über. Aus den umliegenden Ortschaften waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Scheune brannte nieder. Die Ursache für das Feuer war zunächst nicht bekannt.

B61 während des Einsatzes gesperrt

Die Polizei sperrte die Bundesstraße 61 für die Dauer der Löscharbeiten. Die Straßenmeisterei Bassum richtete eine örtliche Umleitung ein. Es gab keine Verletzte. Die Beamten schätzen den Schaden auf mindestens 100.000 Euro.

