Stand: 11.01.2024 16:11 Uhr Großbrand in Firmengebäude in Nordhorn

In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am Donnerstagmorgen ein Firmengebäude in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei stand das Gebäude in Vollbrand, die Flammen griffen auch auf ein Nebengebäude über. Rund 130 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Schadenshöhe kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.

