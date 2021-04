Stand: 06.04.2021 10:26 Uhr Grenzverkehr: Bad Bentheim plant Testzentrum für Einreisende

Der Landkreis Grafschaft Bentheim will ein Testzentrum am deutsch-niederländischen Grenzübergang bei Bad Bentheim einrichten. In der Stadt leben rund 2.000 Niederländerinnen und Niederländer. Auf dem Rastplatz "Bentheimer Wald" sollen sich Reisende und Berufspendler testen lassen können, sagte ein Stadtsprecher dem NDR in Niedersachsen. Derzeit liefen Gespräche. Am Nachmittag soll es konkrete Informationen geben. Die Niederlande gelten seit heute als Hochinzidenzgebiet. Wer nach Deutschland einreist, muss einen negativen Corona-Test vorweisen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.04.2021 | 09:30 Uhr